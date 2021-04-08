Аньелли объявил, что проект Суперлиги не будет реализован после выхода английских клубов

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Президент «Ювентуса», вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли заявил, что проект не сможет быть реализован после выхода из него 6 английских клубов.

«Говоря честно и откровенно, нет. Очевидно, что это не так», – ответил Аньелли на вопрос о том, может ли проект все еще быть реализован.

Ранее «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» объявили об отказе от участия в Суперлиге Европы.

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