Аньелли объявил, что проект Суперлиги не будет реализован после выхода английских клубов

Президент , вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли заявил, что проект не сможет быть реализован после выхода из него 6 английских клубов.

«Говоря честно и откровенно, нет. Очевидно, что это не так», – ответил Аньелли на вопрос о том, может ли проект все еще быть реализован.

Ранее , , и «Тоттенхэм» объявили об отказе от участия в Суперлиге Европы.

Клубы АПЛ официально вышли из Суперлиги, «Интер» тоже близок, проект приостановлен. Здесь все детали развала

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