«Ювентус» о Суперлиге: «Сохраняем веру в спортивную и коммерческую силу проекта, но сейчас шансы на его осуществление малы»

выступил с заявлением касательно ситуации, сложившейся вокруг европейской .

«Нам известно, что некоторые клубы намереваются покинуть состав участников турнира, хотя необходимые юридические процедуры, предусмотренные соглашением, заключенным клубами по этому вопросу, еще не завершены.

В этой ситуации мы сохраняем веру в спортивную, коммерческую и юридическую силу проекта, но сейчас шансы на его осуществление в изначально задуманном виде малы.

«Ювентус» сохраняет приверженность созданию долгосрочных ценностей для клуба и всей футбольной индустрии», – сказано в заявлении итальянцев.

Таким образом, как и «Милан», «Ювентус» не заявил о выходе из Суперлиги прямо.

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