«Ювентус» о Суперлиге: «Сохраняем веру в спортивную и коммерческую силу проекта, но сейчас шансы на его осуществление малы»

«Ювентус» выступил с заявлением касательно ситуации, сложившейся вокруг европейской Суперлиги.
«Нам известно, что некоторые клубы намереваются покинуть состав участников турнира, хотя необходимые юридические процедуры, предусмотренные соглашением, заключенным клубами по этому вопросу, еще не завершены.
В этой ситуации мы сохраняем веру в спортивную, коммерческую и юридическую силу проекта, но сейчас шансы на его осуществление в изначально задуманном виде малы.
«Ювентус» сохраняет приверженность созданию долгосрочных ценностей для клуба и всей футбольной индустрии», – сказано в заявлении итальянцев.
Таким образом, как и «Милан», «Ювентус» не заявил о выходе из Суперлиги прямо.
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