Флорентино Перес: «Ювентус» и «Милан» не вышли из Суперлиги. «Барселона» думает»

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Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что у проекта Суперлиги есть будущее.

«Нельзя, чтобы в Англии шесть клубов теряли деньги, а 14 их зарабатывали. Чтобы в Испании три ведущие команды теряли, а остальные получали. Нельзя, чтобы подобное продолжалось, сейчас именно богатые теряют деньги.

«Ювентус» и «Милан» не вышли из проекта. «Барса» думает. Возможно, мы что-то поменяем: войдут топ-4 клуба АПЛ, топ-4 клуба Ла Лиги. Главное, чтобы большие клубы играли друг с другом, а дети смотрели футбол.

Футбол опирается на большие клубы. Так было всегда. Противостояние Роналду и Месси было выдающимся не только для «Реала» и «Барселоны», но и для всего испанского футбола, для футбола вообще», – заявил Перес в интервью El Larguero.

«Милан» 21 апреля заявил, что не будет участвовать в Суперлиге: «Болельщики четко выразили обеспокоенность». «Ювентус» тоже опубликовал заявление: «Сохраняем веру в спортивную и коммерческую силу проекта, но сейчас шансы на его осуществление малы». «Барселона» же еще даже не входила в Суперлигу – для такого решения нужно одобрение членов клуба.

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