МЛС о решении суда по делу Флойда: «Вердикт показывает, что жизнь Джорджа священна, а жизни темнокожих имеют значение»

МЛС выступила с заявлением после решения суда присяжных по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Бывший полицейский Дерек Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве Флойда. При задержании Шовин удерживал шею Флойда коленом.

едина в безоговорочном осуждении насилия, дискриминации и ненависти во всех деструктивных формах и выражает солидарность с семьей , его друзьями, сообществом темнокожих и людям, поддерживающим его.

Хотя вердикт суда не может излечить неописуемую боль от того, что жизнь человека жестоко забрали, он показывает, что жизнь Джорджа Флойда священна, а жизни темнокожих имеют значение.

МЛС, клубы и игроки будут продолжать принимать меры для продвижения равенства и мира. Справедливость для одного не должна заслонять призывы к равной справедливости для всех», – говорится в заявлении лиги.

Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения. Самый тяжкий из них – непредумышленное убийство второй степени – предусматривает до 40 лет лишения свободы. Приговор Шовину вынесут через несколько недель.