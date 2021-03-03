Открытое письмо Путину с просьбой оказать медпомощь Навальному подписал экс-форвард «МЮ» Кантона

Западные актеры, писатели, историки, журналисты, музыканты и иные деятели культуры и науки подписали открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина касательно состояния политика Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии.

Подписанты, в число которых вошел также бывший форвард , просят Путина обеспечить оказание медицинской помощи Навальному, состояние которого разными источниками оценивается как угрожающее жизни.

«Президенту Путину,

В настоящее время содержится в исправительной колонии, которую многие юристы и правозащитники считают одной из самых суровых в России. Как уже известно во всем мире, состояние его здоровья ухудшается, он находится в критическом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи.

У Алексея Навального проявляются симптомы тяжелого неврологического расстройства: постоянные боли в спине и потеря чувствительности ног и рук. Кроме того, он страдает от сильного кашля и лихорадки. Как гражданин России, он имеет законное право на обследование и лечение у врача по своему выбору. Будучи лишенным этого права, 31 марта в знак протеста он начал голодовку.

Мы призываем Вас, господин Президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он нуждается – и на которые он имеет право по российскому законодательству. Как лицо, давшее клятву соблюдать закон, Вы обязаны это сделать», – сказано в письме, опубликованном на сайтах The Economist и Le Monde.

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