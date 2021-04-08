Совладелец «МЮ» – фанатам: «Пирамида европейского футбола должна стать устойчивее, но согласны, что Суперлига не подходит для этого»

Совладелец обратился к фанатам с открытым письмом.

«За последние дни мы все увидели, насколько сильную страсть вызывает футбол, насколько верны наши болельщики этому великому клубу.

Вы очень четко обозначили свое неприятие , и мы вас услышали. Мы ошиблись и хотим доказать, что способны все исправить.

Хотя раны еще не зажили, я лично отдам все силы на то, чтобы восстановить доверительные отношения с фанатами и вынести урок из произошедшего.

Мы по-прежнему верим в то, что пирамида европейского футбола должна обрести большую устойчивость, однако полностью согласны с тем, что Суперлига не подходит для этих целей.

Стремясь найти более крепкий фундамент для футбола, мы недостаточно уважительно отнеслись к укоренившимся традициям, к системам повышения и понижения в классе, и мы просим за это прощения.

«МЮ» – величайший клуб мира, и мы приносим извинения за беспокойство последних дней. Для нас важно все исправить

Мы понимаем, что нам следует лучше общаться с болельщиками, потому что вы всегда будете сердцем клуба.

И вы можете быть уверены в том, что мы предпримем все необходимые меры для восстановления отношений с другими заинтересованными сторонами с целью совместной работы над решением долгосрочных проблем, с которыми сталкивается футбол.

Именно ваша поддержка делает этот клуб столь великим, и мы признательны вам за это», – написал Глейзер.

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