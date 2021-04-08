Андреа Аньелли: «ФИФА и УЕФА получают огромный доход от наших игроков, но не помогли нам во время кризиса. Они наши противники»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, занимавший пост вице-президента Суперлиги, высказался о роли УЕФА и ФИФА в современном футболе.
«УЕФА и ФИФА работают с нашими правами, продают их, решают, как перераспределить доходы, и управляют нами. Они наши противники.
ФИФА и УЕФА получают огромный доход от наших игроков, но они не помогли нам во время кризиса. Им придется выбирать: или они руководят нами, или являются коммерческими промоутерами», – сказал Аньелли.
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