Пике об идее Суперлиги: «Мы хотим, чтобы «Севилья», «Лестер» и «Наполи» исчезли? Мы этого хотим для футбола?»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал интервью, в котором оценил идею европейской Суперлиги.

Интервью было записано вчера. Сегодня вечером выйдет его полная версия, пока в интернете появились лишь некоторые цитаты испанца.

«Президент «Барселоны» оказался в такой ситуации, что ему передали клуб в очень плохом финансовом положении. Он примет наилучшее решение для клуба.

Как игрок я считаю, что это решение не является хорошим для мирового футбола. Мы этого хотим для футбола? Мы хотим, чтобы , , , и исчезли? Ведь при таком турнире их ценность свелась бы к нулю», – сказал Пике.

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