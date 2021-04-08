«Ман Сити» осталось набрать 8 очков в 5 матчах, чтобы стать чемпионом Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 32-го тура Премьер-лиги.
Чтобы гарантировать себе итоговую победу в Премьер-лиге, «горожанам» осталось набрать 8 очков в 5 заключительных играх.
В таком случае «Ман Сити» станет чемпионом вне зависимости от результатов конкурентов.
Команда Пепа Гвардиолы на 11 очков опережает «Манчестер Юнайтед», у которого матч в запасе. «Лестер», проведя на две игры меньше, отстает от «Сити» на 21 очко, «Челси» и «Вест Хэм» при двух матчах в запасе – на 22.
«Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19).
У «Сити» в АПЛ остались матчи с «Кристал Пэлас» (на выезде), «Челси» (дома), «Ньюкаслом», «Брайтоном» (оба – на выезде) и «Эвертоном» (дома).