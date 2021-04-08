Александер Чеферин: «Пересу нужен президент УЕФА, который будет подчиняться и позволять делать что угодно»

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Глава УЕФА Александер Чеферин отреагировал на критику президента «Реала» Флорентино Переса.

Перес на этой неделе осудил Чеферина за высказывания в адрес президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, которого словенец обвинил во лжи.

«Пересу не нравится такой президент, как я? Это лишь усиливает мое желание оставаться [президентом УЕФА].

Пересу нужен президент, который будет подчиняться ему и позволять делать все что угодно.

А я стараюсь приносить пользу европейскому и мировому футболу», – сказал Чеферин.

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