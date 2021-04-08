Конте о Суперлиге: «УЕФА забирает все права и лишь минимальную часть отдает клубам. Им стоит задуматься»

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча со «Специей» (1:1) высказался о Суперлиге Европы, проект которой был приостановлен.

«Все мы, естественно, тоже видели эти новости. Как человек от спорта я считаю, что мы не должны забывать традиции. Историю нужно уважать.

Мы никогда не должны забывать о спортивной страсти и не в последнюю очередь спорт должен быть меритократическим. Меритократия должна всегда быть первым и наиболее важным принципом.

В то же время в УЕФА должны задуматься о произошедшем. Они организуют турниры, забирают себе все права и лишь минимальную часть отдают клубам, которые в этих турнирах и играют.

Футболисты выжаты словно лимоны из-за загруженных календарей, а получают за это они совсем немного. Поэтому организациям стоит подумать о более подходящей системе вознаграждений, потому что клубы инвестируют в тренеров и футболистов, они заслуживают часть доходов, которая поможет в дальнейшем производстве.

Если ты получаешь десятку за права и семь из них оставляешь себе, отдавая остальным всего три, это несправедливо. Я считаю, что распределение должно происходить по-другому», – сказал Конте.

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