Владелец «Ливерпуля» извинился перед фанатами клуба из-за Суперлиги: «Проект нельзя было запускать без поддержки болельщиков»

Владелец обратился к болельщикам клуба после решения выйти из .

«Хочу извиниться перед всеми болельщиками и поклонниками «Ливерпуля» за ту неразбериху, что я вызвал в последние двое суток. Этот проект нельзя было запускать без поддержки болельщиков. В Англии никто и никогда не думал об этом иначе.

За эти 48 часов вы четко дали понять, что этот проект не пройдет. Мы вас услышали. Я вас услышал.

Хочу извиниться перед Юргеном [Клоппом], Билли (Билли Хоган – исполнительный директор клуба – прим.), игроками и всеми, кто так усердно трудится в клубе для того, чтобы наши болельщики могли гордиться. В этой сложившейся неразберихе они [представители клуба] абсолютно ни при чем», – сказал Хенри.

Клубы АПЛ и «Интер» официально вышли из Суперлиги, «Барса» тоже близка, проект приостановлен. Здесь все детали развала