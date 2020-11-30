Фраппар станет первой женщиной-арбитром на мужском Евро. Карасев и аргентинец Рапальини – в числе 19 главных судей

УЕФА представил список главных судей, которые будут работать на матчах Евро-2020.

В их числе – российский арбитр . В его бригаду вошли Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Также в список судей включены аргентинец Фернандо Рапальини и француженка Стефани Фраппар, которая станет первой женщиной-арбитром на мужском . Она будет резервным судьей на играх.

Полный список главных арбитров выглядит следующим образом:

(Германия)

Славко Винчич (Словения)

Орель Гринфельд (Израиль)

Карлос дель Серро Гранде ( )

Артур Соареш Диаш (Португалия)

Даниэль Зиберт (Германия)

Сергей Карасев (Россия)

( )

Иштван Ковач (Румыния)

Данни Маккели (Нидерланды)

(Испания)

(Англия)

(Италия)

(Англия)

(Франция)

(Румыния)

Джюнейт Чакыр (Турция)

Андреас Экберг (Швеция)

Фернандо Рапальини (Аргентина)

«В рамках программы обмена согласно соглашению о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединится рефери из Южной Америки, а европеец отправится в Южную Америку.

Аргентинец Фернандо Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на Евро-2020, а испанская судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано войдет в судейский корпус Кубка Америки-2021, который состоится в Аргентине и Колумбии.

Также впервые в истории на мужском Евро будет работать судья-женщина. (Франция), которая в этом сезоне уже обслуживала матчи мужских соревнований УЕФА для клубов и сборных, была выбрана в качестве помощницы главного рефери. Она будет обслуживать матчи как четвертый судья вместе с другими коллегами, перечисленными в списке», – говорится в пресс-релизе .