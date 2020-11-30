Фраппар станет первой женщиной-арбитром на мужском Евро. Карасев и аргентинец Рапальини – в числе 19 главных судей

УЕФА представил список главных судей, которые будут работать на матчах Евро-2020.
В их числе – российский арбитр Сергей Карасев. В его бригаду вошли Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Также в список судей включены аргентинец Фернандо Рапальини и француженка Стефани Фраппар, которая станет первой женщиной-арбитром на мужском Евро. Она будет резервным судьей на играх.
Полный список главных арбитров выглядит следующим образом:
Феликс Брих (Германия)
Славко Винчич (Словения)
Орель Гринфельд (Израиль)
Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Артур Соареш Диаш (Португалия)
Даниэль Зиберт (Германия)
Сергей Карасев (Россия)
Иштван Ковач (Румыния)
Данни Маккели (Нидерланды)
Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Майкл Оливер (Англия)
Даниэле Орсато (Италия)
Энтони Тэйлор (Англия)
Клеман Тюрпен (Франция)
Овидиу Хацеган (Румыния)
Джюнейт Чакыр (Турция)
Андреас Экберг (Швеция)
Фернандо Рапальини (Аргентина)
«В рамках программы обмена согласно соглашению о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединится рефери из Южной Америки, а европеец отправится в Южную Америку.
Аргентинец Фернандо Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на Евро-2020, а испанская судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано войдет в судейский корпус Кубка Америки-2021, который состоится в Аргентине и Колумбии.
Также впервые в истории на мужском Евро будет работать судья-женщина. Стефани Фраппар (Франция), которая в этом сезоне уже обслуживала матчи мужских соревнований УЕФА для клубов и сборных, была выбрана в качестве помощницы главного рефери. Она будет обслуживать матчи как четвертый судья вместе с другими коллегами, перечисленными в списке», – говорится в пресс-релизе УЕФА.