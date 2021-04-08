Только «Реал» и «Барса» не объявили о выходе из Суперлиги

Лишь два клуба из числа 12 участников Суперлиги пока не отказались от проекта по созданию нового турнира.

«Реал» и не выступили с заявлениями о выходе из Суперлиги.

Вчера об отказе от турнира сообщили «Манчестер Сити», , , «Арсенал», и «Тоттенхэм». Сегодня заявления по этому вопросу сделали «Атлетико», «Интер», «Милан» и . При этом «Юве» и «Милан» в своих заявлениях прямо не написали о прекращении участия в проекте, однако «россонери» позднее подтвердили BBC, что клуб выходит из Суперлиги.

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