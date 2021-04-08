Только «Реал» и «Барса» не объявили о выходе из Суперлиги

Лишь два клуба из числа 12 участников Суперлиги пока не отказались от проекта по созданию нового турнира.
«Реал» и «Барселона» не выступили с заявлениями о выходе из Суперлиги.
Вчера об отказе от турнира сообщили «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Сегодня заявления по этому вопросу сделали «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». При этом «Юве» и «Милан» в своих заявлениях прямо не написали о прекращении участия в проекте, однако «россонери» позднее подтвердили BBC, что клуб выходит из Суперлиги.
Клубы АПЛ официально вышли из Суперлиги – Аньелли признал, что без них проект невозможен. «Атлетико» и «Интер» тоже аут
Хроника крушения Суперлиги. Всего одна картинка, чтобы осознать, как быстро все провалилось
Это про Суперлигу или про объединенный чемпионат России и Украины? Тест по цитатам Переса и Газзаева