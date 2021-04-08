Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Кадиса», «Севилья» победила «Леванте»

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В среду в 31-м туре Ла Лиги «Леванте» принимает «Севилью», «Реал» играет с «Кадисом» в гостях.

В четверг «Атлетико» встретится с «Уэской», «Барселона» проведет матч с «Хетафе».

Чемпионат Испании

31-й тур

Кадис – Реал Мадрид 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
21 апреля, 23.00, «Рамон де Карранса»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30, пенальти Бензема, 0:2 – 33 Одриосола, 0:3 – 40 Бензема.
КадисЛедесма, Фали Хименес, Эспино, Карселен (Акапо, 46), Маркос Мауро, Искьердо, Хосе Мари (Кала, 46), Йонссон, Сальви Санчес (Лосано, 46), Негредо (Шапонич, 46), Собрино.
Реал МадридКуртуа, Одриосола, Начо, Варан, Марсело, Родриго, Антонио Бланко, Винисиус Жуниор, Каземиро, Милитао, Бензема.
Предупреждения:
Сальви Санчес (8), Варан (22), Карселен (29), Йонссон (41), Начо (46).

 

Осасуна – Валенсия 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
21 апреля, 20.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Мартинес, 1:1 – 30 Гамейро, 2:1 – 32 Кальери, 3:1 – 67, пенальти Роберто Торрес.
ОсасунаЭррера, Санчес, Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Роберто Торрес (Чими Авила, 78), Ойер Санхурхо (Монкайола, 63), Торро, Кальери (Будимир, 78), Адриан (Рубен Гарсия, 63), Мартинес (Брашанац, 74).
ВаленсияДоменек, Гайя, Диакаби, Габриэл Паулиста, Васс, Черышев (Кутроне, 68), Муса (Ли Кан Ин, 52), Гедеш, Рачич (Олива, 52), Молина (Джейсон, 80), Гамейро (Вальехо, 80).
Предупреждения:
Гедеш (28), Ойер Санхурхо (47), Диакаби (66).

 

Леванте – Севилья 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
21 апреля, 20.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 53 Эн-Несири.
ЛевантеКарденас, Сон, Дуарте, Везу, Робер (Леон, 73), Мелеро (Рочина, 59), Мальса, Де Фрутос (Дукуре, 73), Барди (Моралес, 60), Тоньо, Дани Гомес (Рохер Марти, 85).
СевильяБуну, Кунде (Гудель, 86), Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо, Гомес (Оскар Родригес, 86), Окампос (Мунир, 89), Жордан, Сусо (Ракитич, 75), Эн-Несири (де Йонг, 86).
Предупреждения:
Барди (31), Мелеро (33), Акунья (45), Дукуре (76), Рочина (88).

 

Бетис – Атлетик 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
21 апреля, 21.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
БетисБраво, Бартра, Манди, Миранда, Эмерсон, Руибаль (Гуардадо, 78), Родригес, Тельо (Лайнес, 66), Каналес (Акуоку, 87), Фекир, Иглесиас (Морон, 66).
АтлетикУнаи Симон, Лекуэ, Де Маркос, Баленсиага, Нуньес, Сансет (Рауль Гарсия, 62), Весга (Унаи Лопес, 62), Морсильо (Ибаи Гомес, 68), Венседор, Беренгер (Уильямс, 82), Вильялибре.
Предупреждения:
Де Маркос (43), Родригес (55), Гуардадо (82), Браво (88), Нуньес (90).
Удаление:
Фекир (11).

 

Эльче – Вальядолид 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Фидель, 1:1 – 86 Оласа.
ЭльчеГассанига, Хосема (Мохика, 60), Барраган, Верду, Кальво, Гути (Луисми, 83), Марконе, Моренте (Ригони, 73), Фидель (Хосан, 83), Милья (Родригес, 73), Бойе.
ВальядолидМасип, Оласа, Янко (Эрвиас, 76), Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес, Меса (Мичел, 64), Алькарас, Орельяна (Жота, 64), Плано (Перес, 76), Кодро (Маркос Андре, 64), Гвардиола.
Предупреждения:
Кодро (12), Милья (26), Марконе (37), Хоакин Фернандес (52), Янко (67), Кальво (72), Верду (84), Ригони (90).

 

Алавес – Вильярреал 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Хоселу, 1:1 – 50 Пако Алькасер, 2:1 – 80 Мендес.
АлавесПачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Лежен, Агиррегабириа, Батталья, Пина, Хота (Пельистри, 79), Риоха (Пере Понс, 58), Лукас Перес (Мендес, 58), Хоселу (Дейверсон, 90).
ВильярреалРульи, Марио Гаспар (Пенья, 84), Фунес Мори, Альбиоль, Педраса, Тригерос, Чуквуэзе (Мойсес Гомес, 70), Капу (Фер Ниньо, 84), Парехо (Коклен, 70), Жерар Морено, Пако Алькасер (Пино, 84).
Предупреждения:
Педраса (63), Ману Гарсия (69), Мендес (74).

 

Атлетико – Уэска
Дата проведения
22 апреля, 20.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Эйбар
Дата проведения
22 апреля, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Сельта
Дата проведения
22 апреля, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Хетафе
Дата проведения
22 апреля, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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