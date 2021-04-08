Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Кадиса», «Севилья» победила «Леванте»

В среду в 31-м туре Ла Лиги «Леванте» принимает «Севилью», «Реал» играет с «Кадисом» в гостях.
В четверг «Атлетико» встретится с «Уэской», «Барселона» проведет матч с «Хетафе».
31-й тур
- Дата проведения
- 21 апреля, 23.00, «Рамон де Карранса»
-
Кадис –
Ледесма, Фали Хименес, Эспино, Карселен (Акапо, 46), Маркос Мауро, Искьердо, Хосе Мари (Кала, 46), Йонссон, Сальви Санчес (Лосано, 46), Негредо (Шапонич, 46), Собрино.
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Одриосола, Начо, Варан, Марсело, Родриго, Антонио Бланко, Винисиус Жуниор, Каземиро, Милитао, Бензема.
- Предупреждения:
- Сальви Санчес (8), Варан (22), Карселен (29), Йонссон (41), Начо (46).
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.00, «Эль-Садар»
- Голы:
- 1:0 – 13 Мартинес, 1:1 – 30 Гамейро, 2:1 – 32 Кальери, 3:1 – 67, пенальти Роберто Торрес.
-
Осасуна –
Эррера, Санчес, Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Роберто Торрес (Чими Авила, 78), Ойер Санхурхо (Монкайола, 63), Торро, Кальери (Будимир, 78), Адриан (Рубен Гарсия, 63), Мартинес (Брашанац, 74).
-
Валенсия –
Доменек, Гайя, Диакаби, Габриэл Паулиста, Васс, Черышев (Кутроне, 68), Муса (Ли Кан Ин, 52), Гедеш, Рачич (Олива, 52), Молина (Джейсон, 80), Гамейро (Вальехо, 80).
- Предупреждения:
- Гедеш (28), Ойер Санхурхо (47), Диакаби (66).
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Гол:
- 0:1 – 53 Эн-Несири.
-
Леванте –
Карденас, Сон, Дуарте, Везу, Робер (Леон, 73), Мелеро (Рочина, 59), Мальса, Де Фрутос (Дукуре, 73), Барди (Моралес, 60), Тоньо, Дани Гомес (Рохер Марти, 85).
-
Севилья –
Буну, Кунде (Гудель, 86), Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо, Гомес (Оскар Родригес, 86), Окампос (Мунир, 89), Жордан, Сусо (Ракитич, 75), Эн-Несири (де Йонг, 86).
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.00, «Бенито Вильямарин»
-
Бетис –
Браво, Бартра, Манди, Миранда, Эмерсон, Руибаль (Гуардадо, 78), Родригес, Тельо (Лайнес, 66), Каналес (Акуоку, 87), Фекир, Иглесиас (Морон, 66).
-
Атлетик –
Унаи Симон, Лекуэ, Де Маркос, Баленсиага, Нуньес, Сансет (Рауль Гарсия, 62), Весга (Унаи Лопес, 62), Морсильо (Ибаи Гомес, 68), Венседор, Беренгер (Уильямс, 82), Вильялибре.
- Удаление:
- Фекир (11).
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Мартинес Валеро»
-
Эльче –
Гассанига, Хосема (Мохика, 60), Барраган, Верду, Кальво, Гути (Луисми, 83), Марконе, Моренте (Ригони, 73), Фидель (Хосан, 83), Милья (Родригес, 73), Бойе.
-
Вальядолид –
Масип, Оласа, Янко (Эрвиас, 76), Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес, Меса (Мичел, 64), Алькарас, Орельяна (Жота, 64), Плано (Перес, 76), Кодро (Маркос Андре, 64), Гвардиола.
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 1:0 – 17 Хоселу, 1:1 – 50 Пако Алькасер, 2:1 – 80 Мендес.
-
Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Лежен, Агиррегабириа, Батталья, Пина, Хота (Пельистри, 79), Риоха (Пере Понс, 58), Лукас Перес (Мендес, 58), Хоселу (Дейверсон, 90).
-
Вильярреал –
Рульи, Марио Гаспар (Пенья, 84), Фунес Мори, Альбиоль, Педраса, Тригерос, Чуквуэзе (Мойсес Гомес, 70), Капу (Фер Ниньо, 84), Парехо (Коклен, 70), Жерар Морено, Пако Алькасер (Пино, 84).
- Предупреждения:
- Педраса (63), Ману Гарсия (69), Мендес (74).
- Дата проведения
- 22 апреля, 20.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 22 апреля, 23.00, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.