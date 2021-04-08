Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Кадиса», «Севилья» победила «Леванте»

В среду в 31-м туре Ла Лиги принимает «Севилью», играет с «Кадисом» в гостях.

В четверг встретится с «Уэской», проведет матч с .

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги