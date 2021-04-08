Андреа Аньелли: «Футбол переживает огромный кризис. 40% мужчин в возрасте от 15 до 24 лет не интересуются им»

Президент , вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли рассказал о причинах создания нового турнира.

Вчера после выхода из Суперлиги английских клубов пресс-служба турнира выступила с заявлением о приостановке проекта. Аньелли дал интервью Corriere dello Sport до этих событий.

«Этот проект законен, мы пользуемся свободой, которая предоставлена нам на территории Евросоюза. Футбол переживает огромный кризис, который влияет на новые поколения. То, что стадионы уже год закрыты для болельщиков, тоже влияет.

40 процентов мужчин в возрасте от 15 до 24 лет не интересуются футболом. Треть мировых болельщиков следят как минимум за двумя клубами, и часто эти клубы – из числа основателей Суперлиги.

10 процентов людей следят только за одним игроком, их не интересуют клубы. Две трети людей следят за футболом, просто чтобы быть в курсе событий и не находиться отрезанными от остальных», – сказал Аньелли.

Клубы АПЛ официально вышли из Суперлиги, «Интер» тоже близок, проект приостановлен. Здесь все детали развала

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