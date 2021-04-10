Евролига. Плей-офф. ЦСКА сыграет дома с «Фенербахче», «Зенит» в гостях встретится с «Барселоной»

В среду, 21 апреля, российские клубы проведут свои первые матчи плей-офф Евролиги-20/21.
ЦСКА в Москве встретится с «Фенербахче», испытывающим проблемы с составом из-за коронавируса. Шесть игроков турецкой команды не полетели на стартовый матч в Россию.
«Зенит» дебютирует в плей-офф Евролиги в гостевой встрече с испанской «Барселоной», победившей в регулярном чемпионате. Главный тренер российского клуба Хавьер Паскуаль на протяжении 8 лет руководил «Барселоной», приведя команду к 19 различным титулам c 2008 по 2016 годы.
Евролига
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Палау Блауграна»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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