Президент УЕФА о выходе 6 клубов из Суперлиги: «Умение признавать ошибки – это похвально. А они допустили большую ошибку»

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на выход английских клубов из числа участников .

«Вчера я сказал, что умение признавать ошибки – это похвально. А эти клубы допустили большую ошибку.

Но сейчас они возвращаются в семью. Я знаю, что они могут предложить многое не только для наших турниров, но и для всего европейского футбола.

Сейчас важно вместе двигаться вперед и заново выстроить то единство, которое существовало в этом виде спорта ранее», – сказал Чеферин.

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