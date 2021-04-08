Президент УЕФА о выходе 6 клубов из Суперлиги: «Умение признавать ошибки – это похвально. А они допустили большую ошибку»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА Арсенал Тоттенхэм Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на выход английских клубов из числа участников Суперлиги Европы.

«Вчера я сказал, что умение признавать ошибки – это похвально. А эти клубы допустили большую ошибку.

Но сейчас они возвращаются в семью. Я знаю, что они могут предложить многое не только для наших турниров, но и для всего европейского футбола.

Сейчас важно вместе двигаться вперед и заново выстроить то единство, которое существовало в этом виде спорта ранее», – сказал Чеферин.

Клубы АПЛ официально вышли из Суперлиги, «Интер» тоже близок, проект приостановлен. Здесь все детали развала

Как празднуют развал Суперлиги: пьют вино, постят надгробия, издеваются над Пересом

Протест, который добил Суперлигу: в Лондоне вынудили уйти «Челси», следом отказались и остальные

Суперлига не сдается: обещают пересмотреть формат, чтобы вернуться и спасать футбол дальше

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья