«Динамо» вылетело из Кубка России, победы ЦСКА и «МЮ», Рибальта ушел из «Зенита», Бэйл видел НЛО и другие новости утра

1. «Динамо» вылетело из Кубка России, уступив «Крыльям Советов» в 1/4 финала (0:2). Самарцы вышли в полуфинал впервые за 17 лет.

ЦСКА прошел «Арсенал» (2:1). Григалава и Аджоев-младший угрожали тренерам армейцев «проломить головы» в подтрибунке после игры в Туле. Клуб это отрицает. ЦСКА, «Локомотив», «Крылья» и «Ахмат» сыграют в 1/2 финала Кубка России.

2. СКА дома переиграл ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина и сократил отставание в серии (1-3).

3. В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде буднично разобрался с «Гранадой» (2:0). Привлек внимание к игре голый мужчина, выбежавший на поле. «Арсенал» упустил победу, пропустив на 94-й минуте от «Славии» (1:1), игроки которой не встали на колено перед матчем.

«Рома» вырвала победу у «Аякса» в гостях (2:1). В конце игры болбой бросил мяч в грудь защитнику римлян Калафьори, итальянец изобразил боль и обругал мальчика, российский судья Сергей Карасев показал игроку желтую карточку. Загребское «Динамо» уступило «Вильярреалу» (0:1).

4. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Бостону» (2:4), но Овечкин забросил 726-ю шайбу в карьере и 20-ю в сезоне. «Нэшвилл» разгромил «Детройт» (7:1), у Тренина 3-й гол в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. Трансферы. Дортмундская «Боруссия» интересуется Йорданом Ларссоном. За форвардом «Спартака» следит и «Вест Хэм». «Реал» считает себя фаворитом в борьбе за Холанда, а Мбаппе отказался от нового контракта с «ПСЖ» и хочет в «Мадрид». Черевченко – один из основных кандидатов на пост тренера «Локомотива», если уйдет Николич. «Динамо» и «Краснодар» интересуются лучшим бомбардиром «Леха» Исхаком.

6. НБА. «Майами» победил «Лейкерс», 26+17 от Порзингиса помогли «Далласу» выиграть у «Милуоки» и другие результаты.

7. Врачи института Склифосовского не нашли наркотики в крови Алексея Емелина. В МВД Татарстана удивились: «Впервые слышим, что наркотические вещества не обнаружили». Кажется, у капитана «Авангарда» нашли сильнодействующие лекарства с кодеином, их и приняли за наркотики.

8. «Зенит» объявил об уходе спортивного директора Хавьера Рибальты. Испанец сказал: «Совсем не чувствую себя счастливым. Немного грустно».

9. Россия выиграла у Норвегии (8:6) на мужском чемпионате мира по керлингу и отобралась на Олимпиаду-2022.

10. Туктамышева будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке.

11. Очень добрые новости. У Гризманна родилась дочь Альба, 8 апреля – день рождения всех его детей! Златан сыграет в новом фильме об Астериксе и Обеликсе, его персонаж – легионер Антивирус. Румынский судья попросил у Холанда автограф, чтобы передать его центру помощи людям с аутизмом.

12. ЦСКА победил французский «Виллербан» (88:70) в рамках регулярного чемпионата Евролиги и обеспечил себе 2-е место в таблице.

13. Зарплата Хэмилтона снизилась на четверть, Феттель получает вдвое меньше, чем в 2020-м. У Мазепина – 1 млн долларов за сезон.

14. Реванш Стерлинга и Яна откладывается до 2022 года, американцу предстоит операция на позвоночнике. Фонд Александра Поветкина должен 30 млн рублей за просроченную аренду в Москве. Джиган запросил 50 млн рублей за бой с Емельяненко.

15. «Ролан Гаррос» перенесли на неделю. Травяной сезон-2021 сократится.

Цитаты дня:

Карпин о том, что угроза Федуна сняться с РПЛ из-за судей работает: «Вот до чего мы докатились. Все нехорошо, но я на это уже не обращаю внимания»

Ефимова о возможном выступлении на Олимпиаде после неудачного отбора на ЧР: «Пусть не по спортивному принципу, но для страны так будет лучше»

Ирина Винер: «Таких скандалов, как в фигурном катании, я у себя не допущу. Потому что я делаю все сама с божьей помощью»

«Уфа» о твите «Ку-ку ###!»: «Сотрудник хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк (Т9)!» Приносим извинения за неточность»

Даниэль Риккардо об обилии аварий в нарезках «Формулы-1»: «Ребята, вы ###### идиоты. Это контент для 12-летних»

Дмитрий Губерниев: «Байден имеет шанс войти в историю как один из самых выдающихся президентов США»

Владимир Минеев: «Народу нужен уверенный лидер. Надеюсь, что у Путина есть преемник»

Болт о Роналду и Месси: «Я выбираю Криштиану. Он проявил себя в разных чемпионатах»

Гарет Бэйл: «Я видел НЛО, но некоторые из них – это секретные проделки властей»