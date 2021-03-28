«Динамо» вылетело из Кубка России, уступив «Крыльям Советов» в 1/4 финала – 0:2

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Бетсити Кубок России Олимп-ФНЛ Динамо Москва Sports.ru Иван Сергеев Роман Ежов Футбол

«Динамо» на выезде уступило «Крыльям Советов» (0:2) в 1/4 финала Бетсити Кубка России и вылетело из турнира.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

По голу в составе самарцев забили Роман Ежов и Иван Сергеев.

Клуб из Самары вышел в полуфинал Кубка России впервые с 2004 года.

Крылья Советов – Динамо 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
8 апреля, 17.30, «Самара-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Ежов, 2:0 – 74 Сергеев.
Крылья СоветовОвсянников, Солдатенков, Зеффан, Чернов, Рикарду Алвеш (Полуяхтов, 67), Горшков (Божин, 90), Витюгов, Зиньковский (Кабутов, 85), Ежов (Комбаров, 90), Сергеев, Сарвели (Голенков, 67).
ДинамоШунин, Варела (Н`Жи, 76), Ордец, Паршивлюк, Фомин, Нойштедтер, Грулев, Шиманьски, Лесовой (Скопинцев, 76), Моро (Игбоун, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).
Предупреждения:
Чернов (29), Нойштедтер (49), Сарвели (56), Шиманьски (62), Паршивлюк (65), Ежов (66), Зеффан (74), Фомин (85).

Статистика Кубка России

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