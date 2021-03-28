«Динамо» вылетело из Кубка России, уступив «Крыльям Советов» в 1/4 финала – 0:2

на выезде уступило «Крыльям Советов» (0:2) в 1/4 финала Бетсити Кубка России и вылетело из турнира.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

По голу в составе самарцев забили и .

Клуб из Самары вышел в полуфинал Кубка России впервые с 2004 года.

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