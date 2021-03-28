«Динамо» вылетело из Кубка России, уступив «Крыльям Советов» в 1/4 финала – 0:2

«Динамо» на выезде уступило «Крыльям Советов» (0:2) в 1/4 финала Бетсити Кубка России и вылетело из турнира.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
По голу в составе самарцев забили Роман Ежов и Иван Сергеев.
Клуб из Самары вышел в полуфинал Кубка России впервые с 2004 года.
- Дата проведения
- 8 апреля, 17.30, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Овсянников, Солдатенков, Зеффан, Чернов, Рикарду Алвеш (Полуяхтов, 67), Горшков (Божин, 90), Витюгов, Зиньковский (Кабутов, 85), Ежов (Комбаров, 90), Сергеев, Сарвели (Голенков, 67).
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Динамо –
Шунин, Варела (Н`Жи, 76), Ордец, Паршивлюк, Фомин, Нойштедтер, Грулев, Шиманьски, Лесовой (Скопинцев, 76), Моро (Игбоун, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).