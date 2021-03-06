Гарет Бэйл: «Я видел НЛО, но некоторые из них – это секретные проделки властей»

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», рассказал, что верит в существование инопланетян.
В видео, которое опубликовала пресс-служба «шпор», валлиец отвечает на разные вопросы вместе с защитником команды Джо Родоном. Первый вопрос, который вытянул Бэйл, звучал так: «Веришь ли ты в НЛО?»
«Существует много конспирологических теорий, есть запись с НЛО, которую опубликовало американское правительство. Сто процентов – это инопланетяне. Сто процентов.
Знаю, что некоторые НЛО – это, возможно, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО», – сказал Бэйл.