Гарет Бэйл: «Я видел НЛО, но некоторые из них – это секретные проделки властей»

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Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», рассказал, что верит в существование инопланетян.

В видео, которое опубликовала пресс-служба «шпор», валлиец отвечает на разные вопросы вместе с защитником команды Джо Родоном. Первый вопрос, который вытянул Бэйл, звучал так: «Веришь ли ты в НЛО?»

«Существует много конспирологических теорий, есть запись с НЛО, которую опубликовало американское правительство. Сто процентов – это инопланетяне. Сто процентов.

Знаю, что некоторые НЛО – это, возможно, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО», – сказал Бэйл.

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