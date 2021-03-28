«ПСЖ» отгрузил 3 гола «Баварии», «Ак Барс» сократил счет в серии с «Авангардом», странные анализы Емелина, судья на класико и другие новости утра

1. В Лиге чемпионов «ПСЖ» вырвал победу у «Баварии» в гостях (3:2), Мбаппе сделал дубль, у Неймара два ассиста. «Челси» в гостях обыграл «Порту» (2:0), забили Маунт и Чилуэлл.

Для «Баварии» это первое поражение в ЛЧ за 20 матчей, до этого была серия из 19 успешных встреч – 18 побед и ничья. Роберт Левандовски, кстати, подтвердил, что пропустит и ответный матч с «ПСЖ».

2. «Локомотив» вышел в полуфинал Бетсити Кубка России, выбив «Сочи» (3:1) благодаря дублю Смолова (у Федора 4 гола в 4 играх за «Локо» в 2021 году). Еще одним полуфиналистом стал «Ахмат», победивший «Уфу» (1:0).

У «Локо» 7 побед подряд с общим счетом 17:2. Следующий соперник – «Спартак».

3. «Ак Барс» победил «Авангард» (2:1) в Балашихе, сократив отставание в серии финала Востока – 1-2. Омский клуб получил 30 минут штрафа в третьем матче с «Ак Барсом», казанцы – 2 минуты.

4. «Ювентус» обыграл «Наполи» (2:1) в перенесенном матче Серии А. Забили Роналду, Дибала и Инсинье. «Интер» одержал 10-ю победу в Серии А подряд, обыграв «Сассуоло» (2:1). Таким образом, «Интер» на 11 очков опережает «Милан», на 12 – «Ювентус». До конца чемпионата 9 туров.

Роналду – второй игрок после Левандовского, забивший 25 голов в топ-5 лигах в этом сезоне. Кроме того, Криштиану забил 25 голов в лиге в 11 из 12 последних сезонов.

5. В анализах капитана «Авангарда» Емелина обнаружены следы наркотических веществ. Информацию подтвердило МВД по Татарстану, которое занимается проверкой. Также писали, что игрока готовят к трансплантации печени в Москве, но клуб опроверг это сообщение.

6. Матеу Лаос будет судить матч «Реал» – «Барселона». Изначально хотели назначить другого арбитра.

7. Олимпийские чемпионы по легкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

8. Полузащитник Кевин де Брюйне продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года.

9. Левников назначен на матч «Локо» – «Спартак», Москалев – на «Сочи» – «Зенит», Карасев обслужит игру ЦСКА – «Ротор».

10. КХЛ перенесла начало первого матча финала Кубка Гагарина из-за «Формулы-1». «Матч ТВ» покажет оба события.

11. Сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА.

12. США обсуждают с другими странами подход к Олимпиаде-2022 в Пекине, но не рассматривают вариант с бойкотом.

13. «Милан» и «Интер» интересуются форвардом ЦСКА Адольфо Гайчем, играющим за «Беневенто» на правах аренды.

14. Предварительная стоимость новой арены СКА составит 37 млрд рублей.

15. В «Формуле-1» может появиться новая команда с финансированием из Саудовской Аравии.

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