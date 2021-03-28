Победа «Зенита», «Барса» в 1 очке от «Атлетико», «Авангард» ведет 2-0 у «Ак Барса», умер Владимир Гендлин и другие новости

1. «Зенит» сохранил 4-очковый отрыв от «Спартака» в РПЛ, победив «Химки» (2:0). А вот 10-матчевая серия «Химок» без поражений прорвалась.

2. «Авангард» победил «Ак Барс» (2:0) в Казани во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина и ведет 2-0 в серии.

3. «Барселона» вырвала победу у «Вальядолида» (1:0) благодаря голу Дембеле на 90-й минуте. Отставание каталонцев от «Атлетико» сократилось до 1 очка. Много вопросов вызвало удаление в составе «Вальядолида»: Андухар Оливер и Итурральде Гонсалес считают, что рефери ошибся.

4. На 85-м году жизни скончался легендарный комментатор бокса Владимир Гендлин.

5. Пишут, что Виктор Гончаренко вскоре проведет переговоры с Галицким о назначении в «Краснодар». Также сообщается, что в числе кандидатов находится Михаил Галактионов, возглавляющий молодежную сборную России.

6. Экс-тренер «Спартака» Олег Знарок прилетел в Москву на финальную встречу с руководством «Динамо». Пишут, что тренер уже подписал контракт с клубом.

7. Златан Ибрагимович и «Милан» договорились о продлении контракта на год.

8. НХЛ. 2 очка Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Бостон», «Сент-Луис» был разгромлен «Вегасом», потерпев 7-е поражение подряд. Все результаты дня – здесь.

9. У защитника ЦСКА Хердюра Магнуссона разрыв ахиллова сухожилия. Его прооперируют, он пропустит остаток сезона.

10. НБА. 40 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Нью-Йорк», «Даллас» нанес поражение «Юте» и другие результаты.

11. Защитник «Спартака» Самюэль Жиго может пропустить матч РПЛ с «Локомотивом» из-за сотрясения мозга.

12. Опрос ВЦИОМ: более половины россиян занимаются спортом или физкультурой, в возрасте старше 60 лет – каждый второй.

13. «Краснодар» ведет переговоры о продаже Тонни Вильены в «Ренн».

14. Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев выбыл до конца сезона, и, скорее всего, пропустит Евро-2020.

15. Единая лига ВТБ. «Зенит» победил ЦСКА и выиграл регулярный чемпионат.

16. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука. Он может вернуться 17 апреля.

17. Российские фигуристы выступят под флагом страны на командном чемпионате мира в Осаке.

Цитаты дня.

Черчесов о Жиркове: «Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Футболисты такого уровня даже за 5 минут сильно влияют»

Гозенс рассказал, что Роналду отказался отдать ему футболку после матча: «Он даже не посмотрел на меня. Мне стало стыдно»

Гвардиола о ротации: «УЕФА и ФИФА убивают игроков. Они люди, а не машины»

Андрей Талалаев: «Семенов лучше Джикии и других игроков обороны в России на сегодняшний день»

Герасименя о позиции Домрачевой по ситуации в Беларуси: «Всегда говорили, что с молчаливого согласия совершаются преступления»

Сергей Семак: «Пресыщения победами для меня не существует. Беру один трофей – сразу думаю о следующем»

Подозреваемый в ставках Еркин: «Я в церковь хожу. Еще один довод в пользу того, что я не нарушал заповедей»

Мэр Вальядолида об удалении с «Барсой»: «Настоящее ограбление. Немыслимый позор»