Ефимова о возможном выступлении на Олимпиаде после неудачного отбора на ЧР: «Пусть не по спортивному принципу, но для страны так будет лучше»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию прокомментировала свой результат на дистанции 200 м брассом в рамках чемпионата России в Казани.

Ефимова заняла третье место и не попадает в олимпийскую квоту. Два года назад пловчиха также была третьей на этой дистанции, но по решению тренерского совета попала на чемпионат мира-2019, где взяла золото.

«Я буду делать то, что мне скажут, конечно. Пусть не по спортивному принципу, но сама понимаю, что из-за определенных обстоятельств для страны, для медалей, для нашего спорта так будет лучше.

Чикунову точно менять не надо, она молодая, у нее результаты очень близкие к призам. А вот Темникова... Хорошая девочка, но у нее постоянно на основных стартах какие-то проблемы. Она всегда к чемпионату России очень хорошо подводится, а на международных стартах не получается.

Хотя вроде был чемпионат Европы, где она себя показала, так что удачи девочкам. Пускай они теперь уже не надеются на меня. Пора начинать взрослую жизнь!» – сказала Ефимова.

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