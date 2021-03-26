Златан сыграет в новом фильме об Астериксе и Обеликсе. Его персонаж – легионер Антивирус

Нападающий снимется в кино.

39-летний швед сыграет роль римского легионера Антивируса в пятой киноэкранизации комиксов об Астериксе и Обеликсе.

Сам Ибрагимович выложил в инстаграме изображение с именем своего персонажа. Выход фильма запланирован на 2022 год.

Ранее в серии фильмов об Астериксе и Обеликсе уже появлялись известные спортсмены: в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» снялись нынешний тренер «Реала» Зинедин Зидан, баскетболист Тони Паркер, пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер и теннисистка Амели Моресмо.

Новая лента будет рассказывать о единственной дочери китайского императора, которая, скрываясь от злого принца, найдет убежище в Галлии.