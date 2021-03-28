«Реал» считает себя фаворитом в борьбе за Холанда. Ему могут дать контракт на 6 лет с зарплатой 20 млн евро в год

«Реал» хочет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» .

Мадридский клуб положительно настроен по поводу ситуации, сложившейся вокруг 20-летнего форварда, несмотря на интерес к игроку со стороны многих топ-клубов Европы.

«Реал» уверен, что является фаворитом в борьбе за норвежца. Во-первых, клуб знает о желании Холанда присоединиться к . Полузащитник «Реала» рассказал форварду о преимуществах игры за «бланкос». Во-вторых, председателя совета директоров «Дортмунда» Ханса-Йоахима Ватцке с президентом «Реала» связывают близкие отношения. В-третьих, агент Мино Райола очень заинтересован в начале плодотворного сотрудничества с «Мадридом», пишет As.

Самый важный момент – хорошие отношения Ватцке с Пересом, поскольку «Боруссия» отдаст «Реалу» предпочтение при выборе нового клуба для Холанда. Также существует вероятность того, что клубы договорятся о переводе платежа за трансфер в несколько траншей.

«Реалу» придется потратить около 150 миллионов евро на покупку Холанда у «Боруссии». Зарплата игрока может достичь 20 миллионов евро в год. Контракт форварда с «Мадридом» может быть рассчитан на 6 лет.

Ранее сообщалось, что представители Холанда провели переговоры с «Реалом», «Барселоной», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

В этом сезоне норвежец забил 21 мяч в 22 играх Бундеслиги. Его полную статистику можно найти здесь.

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