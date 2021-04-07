МВД Татарстана: «Впервые слышим, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили»

В пресс-службе МВД Республики Татарстан отреагировали на информацию о том, что врачи института Склифосовского не обнаружили в крови защитника «Авангарда» следы наркотических веществ.

«Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали.

В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу. Чья это ошибка и реальны ли эти данные, остается на совести врачей.

Впервые слышим от вас, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

Емелин был госпитализирован после первого матча с в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию