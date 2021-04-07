МВД Татарстана: «Впервые слышим, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили»

В пресс-службе МВД Республики Татарстан отреагировали на информацию о том, что врачи института Склифосовского не обнаружили в крови защитника «Авангарда» Алексея Емелина следы наркотических веществ.
«Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали.
В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу. Чья это ошибка и реальны ли эти данные, остается на совести врачей.
Впервые слышим от вас, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе.
Емелин был госпитализирован после первого матча с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
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