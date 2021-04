Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 16 сезонах подряд со старта карьеры. У Ягра, Дионна и Сундина – по 17

Капитан забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (2:4).

Благодаря этому, он в 16-й раз за карьеру достиг отметки в 20 голов за сезон.

Овечкин – 4-й игрок в истории лиги, забивший 20 или более голов в каждом из своих первых 16 сезонов со старта карьеры.

До него это смогли сделать , и Марсель Дионн (их серии дошли до 17 сезонов). При этом россиянин обошел Майка Гартнера (15).

Если считать первым сезоном в НХЛ первый полноценный сезон, то в этот список также может быть включен Бретт Халл (17).

Рекорд по количеству сезонов подряд с 20 или более голами на любом отрезке карьеры принадлежит Горди Хоу (22), на втором месте Брендан Шенахан (19). По 17 сезонов у Дионна, Халла, Ягра и Сундина, по 16 – у Овечкина и Фила Эспозито.

Рекорд по общему количеству сезонов с 20 или более голами (неважно, подряд или нет) также у Хоу (22), на втором месте Рон Фрэнсис (20), третье делят Ягр, Шенахан и Дэйв Андрейчук (по 19).

Alex Ovechkin of the @Capitals is the eighth player in NHL history with 16+ consecutive 20-goal seasons and the fourth to do so from the start of his career. #NHLStats: https://t.co/WZ4oQOrKin pic.twitter.com/eKVOfv7BOx