Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 20+ голами в 16 сезонах подряд со старта карьеры. У Ягра, Дионна и Сундина – по 17

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:4). 

Благодаря этому, он в 16-й раз за карьеру достиг отметки в 20 голов за сезон. 

Овечкин – 4-й игрок в истории лиги, забивший 20 или более голов в каждом из своих первых 16 сезонов со старта карьеры. 

До него это смогли сделать Яромир Ягр, Матс Сундин и Марсель Дионн (их серии дошли до 17 сезонов). При этом россиянин обошел Майка Гартнера (15). 

Если считать первым сезоном в НХЛ первый полноценный сезон, то в этот список также может быть включен Бретт Халл (17). 

Рекорд по количеству сезонов подряд с 20 или более голами на любом отрезке карьеры принадлежит Горди Хоу (22), на втором месте Брендан Шенахан (19). По 17 сезонов у Дионна, Халла, Ягра и Сундина, по 16 – у Овечкина и Фила Эспозито. 

Рекорд по общему количеству сезонов с 20 или более голами (неважно, подряд или нет) также у Хоу (22), на втором месте Рон Фрэнсис (20), третье делят Ягр, Шенахан и Дэйв Андрейчук (по 19).

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