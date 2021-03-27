Туктамышева будет капитаном сборной России на комадном чемпионате мира-2021 в Осаке

Стали известны капитаны сборных на командном чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Осаке.

Капитаном сборной России станет .

Остальными капитанами стали (США), Рюичи Кихара (Япония), (Канада), (Франция) и Маттео Гуаризе (Италия).

Командный чемпионат мира-2021 пройдет с 14 по 18 апреля.

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию-2021 в Осаке

Составы всех сборных на командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021 в Осаке: там выступят Чен, Ханю, Щербакова и Кихира