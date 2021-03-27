Туктамышева будет капитаном сборной России на комадном чемпионате мира-2021 в Осаке

Теги сборная России танцы на льду сборная Канады сборная Франции Елизавета Туктамышева сборная США сборная Японии сборная Италии пары мужское катание женское катание Джейсон Браун командный чемпионат мира (World Team Trophy) Маттео Гуаризе Рюичи Кихара Нам Нгуен Кевин Аймо Фигурное катание

Стали известны капитаны сборных на командном чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Осаке.

Капитаном сборной России станет Елизавета Туктамышева.

Остальными капитанами стали Джейсон Браун (США), Рюичи Кихара (Япония), Нам Нгуен (Канада), Кевин Аймо (Франция) и Маттео Гуаризе (Италия).

Командный чемпионат мира-2021 пройдет с 14 по 18 апреля.

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию-2021 в Осаке

Составы всех сборных на командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021 в Осаке: там выступят Чен, Ханю, Щербакова и Кихира

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья