Зарплата Хэмилтона снизилась на четверть, Феттель получает вдвое меньше, чем в 2020-м (RaceFans)

Льюис Хэмилтон, подписавший с «Мерседесом» однолетний контракт, согласился на 30 миллионов долларов за сезон-2021, предполагает RaceFans.
Заработок семикратного чемпиона «Формулы-1» за 2020 год оценивается в 40 миллионов.
По сведениям издания, Себастьян Феттель получает в «Астон Мартин» 15 миллионов – вдвое меньше, чем в свой последний сезон в «Феррари», но все еще больше, чем Шарль Леклер. Немца обогнал другой многократный чемпион Фернандо Алонсо, который с 20 миллионами долларов от «Альпин» стал третьим в рейтинге.
Оценка зарплат пилотов «Формулы-1» в 2021 году (RaceFans)
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 30 миллионов долларов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 25
3. Фернандо Алонсо («Альпин») – 20
4-5. Даниэль Риккардо («Макларен») – 15
4-5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 15
6. Шарль Леклер («Феррари») – 12
7-10. Валттери Боттас («Мерседес») – 10
7-10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 10
7-10. Карлос Сайнс («Феррари») – 10
7-10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
11. Серхио Перес («Ред Булл») – 8
12-14. Ландо Норрис («Макларен») – 5
12-14. Эстебан Окон («Альпин») – 5
12-14. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 5
15-19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
15-19. Мик Шумахер («Хаас») – 1
15-19. Никита Мазепин («Хаас») – 1
15-19. Николас Латифи («Уильямс») – 1
15-19. Джордж Расселл («Уильямс») – 1
20. Юки Цунода («Альфа Таури») – 0,5
Сколько зарабатывают гонщики «Формулы-1»? Не все – миллионеры
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