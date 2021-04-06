Зарплата Хэмилтона снизилась на четверть, Феттель получает вдвое меньше, чем в 2020-м (RaceFans)

Льюис Хэмилтон, подписавший с «Мерседесом» однолетний контракт, согласился на 30 миллионов долларов за сезон-2021, предполагает RaceFans.

Заработок семикратного чемпиона «Формулы-1» за 2020 год оценивается в 40 миллионов.

По сведениям издания, получает в «Астон Мартин» 15 миллионов – вдвое меньше, чем в свой последний сезон в «Феррари», но все еще больше, чем Шарль Леклер. Немца обогнал другой многократный чемпион Фернандо Алонсо, который с 20 миллионами долларов от «Альпин» стал третьим в рейтинге.

Оценка зарплат пилотов «Формулы-1» в 2021 году (RaceFans)

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 30 миллионов долларов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 25

3. Фернандо Алонсо («Альпин») – 20

4-5. Даниэль Риккардо («Макларен») – 15

4-5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 15

6. Шарль Леклер («Феррари») – 12

7-10. Валттери Боттас («Мерседес») – 10

7-10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 10

7-10. Карлос Сайнс («Феррари») – 10

7-10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

11. Серхио Перес («Ред Булл») – 8

12-14. Ландо Норрис («Макларен») – 5

12-14. Эстебан Окон («Альпин») – 5

12-14. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 5

15-19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

15-19. Мик Шумахер («Хаас») – 1

15-19. Никита Мазепин («Хаас») – 1

15-19. Николас Латифи («Уильямс») – 1

15-19. Джордж Расселл («Уильямс») – 1

20. Юки Цунода («Альфа Таури») – 0,5

Сколько зарабатывают гонщики «Формулы-1»? Не все – миллионеры

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