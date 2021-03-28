«Уфа» о твите «Ку-ку ###!»: «Сотрудник хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк (Т9)!» Приносим извинения за неточность»

Теги премьер-лига Россия Бетсити Кубок России судьи Ахмат Уфа соцсети Евгений Кукуляк брань Футбол

«Уфа» объяснила нецензурное сообщение о спорном моменте матча Бетсити Кубка России с «Ахматом» (0:1), опубликованное в твиттере клуба.

Башкортостанский клуб выложил видео спорного момента на 89-й минуте игры, на котором игрок «Ахмата» вступает в борьбу с футболистом «Уфы». Матч обслуживал судья Евгений Кукуляк.

«Ку-ку ### (блин – прим. Sports.ru)! Если это не пенальти, то что это?» – говорилось в сообщении в твиттере.

«Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк (Т9)! Если это не пенальти, то что это?»

Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от твиттера «Уфы» на 1 календарный матч», – говорится в разъяснении «Уфы».

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