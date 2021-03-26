Евролига. ЦСКА – «Виллербан», «Баскония» встретится с «Валенсией» и другие матчи

В четверг, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА попытается обеспечить себе 2-е место во встрече с французским «Виллербаном».

В Испании состоится игра между «Басконией» и «Валенсией», которые претендуют на попадание в плей-офф. Еще один испанский клуб «Реал» попробует оформить путевку в решающую стадию сезона в выездном матче с турецким «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 24-9, ЦСКА Россия – 22-10, Анадолу Эфес Турция – 22-11, Милан Италия – 20-13, Фенербахче Турция – 20-13, Бавария Германия – 20-13, Реал Испания – 19-14, Зенит Россия – 18-14, Баскония Испания – 18-15, Валенсия Испания – 18-15, Жальгирис Литва – 16-17, Олимпиакос Греция – 15-18, Маккаби Плейтика Израиль – 14-19, Виллербан Франция – 13-20, Панатинаикос Греция – 11-20, Альба Германия – 11-22, Црвена Звезда Сербия – 10-23, Химки Россия – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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