«Реал» победил «Ливерпуль», Гончаренко возглавил «Краснодар», СКА горит ЦСКА 0-3 в серии, класико на «Рен ТВ» и другие новости утра

1. В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле победил «Ливерпуль» (3:1) благодаря дублю Винисиуса, а «Манчестер Сити» дома переиграл «Боруссию» Дортмунд (2:1) за счет гола Фодена на 90-й минуте.

2. Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар», заключив с «быками» контракт до июня 2023 года. Бывший главный тренер ЦСКА быстро нашел новый клуб.

3. СКА дома был слабее ЦСКА (2:5) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Гагарина и горит в серии со счетом 0-3. Ждать ли камбэка Питера как в 2015-м?

4. Федун, Абрамович, Усманов, Тимченко – в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes. Но они ниже первого места.

5. НХЛ. 4 очка Панарина и 41 сэйв Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» (8:4), Варламов сделал 4-й шатаут в сезоне. Все результаты – здесь.

6. «Спартак» пока получил половину суммы за Александра Кокорина от «Фиорентины». Трансфер обошелся итальянцам примерно в 4,5 млн евро. Гениальная сделка красно-белых?

7. НБА. «Филадельфия» победила «Бостон», «Лейкерс» обыграли «Торонто». Другие результаты – здесь.

8. «Рен ТВ» внезапно покажет матч «Реал» – «Барселона», прокомментируют Стогниенко и Кузмак. А вот на «Матч ТВ» трансляции класико не будет.

9. Северная Корея отказалась участвовать в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса. Пока официально ‘это не подтвердили.

10. В матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» на выезде крупно проиграли «Маккаби Тель-Авив» (62:92). В первом матче полуфинальной серии плей-офф Еврокубка казанский УНИКС в гостях уступил итальянскому «Виртусу» (76:80)

11. На групповом этапе Финала шести мужского чемпионата России по волейболу московское «Динамо» победило петербургский «Зенит», «Кузбасс» на тай-брейке выиграл у «Зенита» из Казани.

12. Знарок вроде согласовал контракт с «Динамо» по схеме «1+1», а потом москвичи передумали. Теперь Кудашов – основной кандидат на пост тренера. «Сибирь» объявила об уходе Заварухина.

13. Аллегри может возглавить «Ювентус», тренер готов вернуться и общается с президентом клуба. «Ман Сити» предложит Месси контракт, только если Лео даст понять, что хочет уйти из «Барсы». «Бавария» не даст Боатенгу новое соглашение, защитник уйдет бесплатно летом – у Флика даже случился конфликт со спортивным директором на этой почве.

14. «Матч ТВ» и «СМП Рейсинг» урегулировали претензии во внесудебном порядке. Сумма исковых требований была чуть менее 93 млн рублей, причина подачи иска неизвестна.

15. У Алексея Емелина токсический шок печени, хоккеист в тяжелом состоянии. Защитника «Авангарда» отправят на лечение в Москву.

16. «Герта» уволила тренера вратарей за гомофобские и ксенофобские высказывания. Жолт Петри не очень согласен: «Я не гомофоб и не ксенофоб. Сожалею о словах про иммигрантов и прошу прощения у тех, кто ищет убежище».

Цитаты дня:

Мазе – Васильеву, который говорил о ТИ норвежцев: «Когда ты из страны с таким прошлым, лучшее, что можно сделать, – заткнуться»

Тамара Москвина: «Фигуристы – чемпионы мира. Футболисты как-то медленно движутся на пьедестал»

Юрий Семин: «Лобановский – это Симеоне, а Бесков – Гвардиола, если сейчас делать сравнение»

Алена Косторная: «С переходом к Тутберидзе я вошла в зону комфорта»