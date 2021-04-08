В анализах Емелина нашли сильнодействующие лекарства с кодеином. Их приняли за наркотики (Mash)

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В крови защитника «Авангарда» Алексея Емелина не нашли наркотических веществ.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в анализах хоккеиста оказались сильнодействующие лекарства с кодеином. Их приняли за наркотики.

Поведение спортсмена могло быть вызвано передозировкой лекарствами: они вызывают психомоторное возбуждение. По этой причине кажется, что человек находится под воздействием наркотиков.

Кроме того, анализ крови на тропонин выдал повышенный показатель, характерный для инфаркта. В крови Емелина не найдено наркотических веществ.

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