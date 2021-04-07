Врачи института Склифосовского не нашли наркотики в крови Емелина (Baza)

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Врачи НИИ имени Склифосовского не обнаружили в крови защитника «Авангарда» Алексея Емелина следы наркотических веществ.

Ранее появилась информация, что у хоккеиста найдены следы опиатов и каннабиоидов. МВД подтвердило факт обнаружения наркотиков.

По информации телеграм-канала Baza, диагноз Емелина – острая печеночная недостаточность, которая, по версии врачей, могла возникнуть из-за чрезмерного употребления обезболивающих.

В организме 34-летнего игрока обнаружены следы ибупрофена и парацетамола. Анализы показали у него высокий уровень печеночных трансаминаз.

Емелина вернули из обсервации в отделение трансплантологии.

Хоккеист был госпитализирован после первого матча с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию

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