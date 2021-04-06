«Ролан Гаррос» официально перенесли на неделю

официально объявил о переносе турнира. Теперь основная сетка стартует на неделю позже – 30 мая – и завершится 13 июня. Отмечается, что решение согласовано с французскими властями и руководящими теннисными организациями.

«Уимблдон», как и другие «Большие шлемы», поддержал решение «Ролан Гаррос» и не планирует переносить соревнования. Основная сетка стартует 28 июня. При этом травяной сезон-2021 сократится на одну неделю.

ATP и WTA выпустили совместное заявление, что «решение о переносе «Ролан Гаррос» на одну неделю принято в контексте ковидных ограничений, которые недавно ужесточили во Франции». За счет переноса организаторы стремятся улучшить условия проведения и получить возможность пускать на трибуны зрителей. ATP и WTA работают в сотрудничестве со всеми сторонами, которых коснулся перенос, «чтобы оптимизировать календарь перед и после «Ролан Гаррос» для игроков, турниров и болельщиков».

L’Equipe ранее тоже сообщала, что перенос связан с тем, что к июню во Франции планируют снимать связанные с ковидом ограничения. За счет переноса организаторы хотят увеличить прибыль. Травяные турниры в Штутгарте, Хертогенбоше и Ноттингеме, которые должны начаться 7 июня, могут быть отменены. В таком случае их организаторы получат компенсацию от Федерации тенниса Франции.

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