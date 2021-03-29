Овечкин забил 726-й гол в НХЛ. До Дионна – 5 шайб

Капитан забил гол в матче с «Бостоном» (2:4) и был признан третьей звездой.

Россиянин забросил 726-ю шайбу в чемпионатах и по-прежнему занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым (731 гол), Овечкину осталось забросить 5 шайб. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

В 36 матчах текущего сезона Овечкин набрал 35 (20+15) очков.

Сегодня форвард провел на льду 22:40 (8:34 – в большинстве), нанес 4 броска в створ ворот, применил 3 силовых приема, сделал один блок-шот, завершив игру с полезностью «-3».