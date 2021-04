Румынский судья попросил у Холанда автограф, чтобы передать его центру помощи людям с аутизмом

Стала известна причина, по которой ассистент главного судьи матча 1/4 финала чемпионов – Дортмунд (2:1) Октавиан Шовре попросил автограф у форварда гостей .

Румынский арбитр более 5 лет помогает медицинскому центру, где проходят терапию дети и взрослые с тяжелыми формами аутизма. Центр финансируется только за счет пожертвований и средств, вырученных с аукционов.

С 2015 года Шовре жертвует центру памятные вещи, которые он получил после матчей: футболки, фотографии и автографы. По той же причине судья взял автограф у Холанда. Рефери намеревался получить автограф главного тренера «горожан» , но не смог сделать этого.

Две карточки, подписанные Холандом, также будут выставлены на аукцион, сообщает Gazeta Sporturilor.

После событий с Холандом организация, управляющая медицинским центром, сделала Шовре своим почетным членом.

Haaland’s signed cards will go to an auction to help people with autism.

That’s why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ