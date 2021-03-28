Румынский судья попросил у Холанда автограф, чтобы передать его центру помощи людям с аутизмом

Стала известна причина, по которой ассистент главного судьи матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд (2:1) Октавиан Шовре попросил автограф у форварда гостей Эрлинга Холанда.
Румынский арбитр более 5 лет помогает медицинскому центру, где проходят терапию дети и взрослые с тяжелыми формами аутизма. Центр финансируется только за счет пожертвований и средств, вырученных с аукционов.
С 2015 года Шовре жертвует центру памятные вещи, которые он получил после матчей: футболки, фотографии и автографы. По той же причине судья взял автограф у Холанда. Рефери намеревался получить автограф главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы, но не смог сделать этого.
Две карточки, подписанные Холандом, также будут выставлены на аукцион, сообщает Gazeta Sporturilor.
После событий с Холандом организация, управляющая медицинским центром, сделала Шовре своим почетным членом.
Haaland’s signed cards will go to an auction to help people with autism.— Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2021
That’s why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ
Лайнсмен после матча догнал Холанда и попросил автограф. Гвардиола сказал, что никогда такого не видел, но он не против