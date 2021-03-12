Мбаппе отказался от нового контракта с «ПСЖ» и хочет в «Реал». «Мадрид» намерен купить и его, и Холанда летом (Cuatro)

Нападающий «ПСЖ» может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Испанский телеканал Cuatro утверждает, что футболист отказался подписывать новый контракт с и намерен перейти в «Реал». Срок действующего соглашения форварда с парижанами истекает летом 2022 года.

Президент Флорентино Перес не будет вести переговоры с Мбаппе, пока «ПСЖ» не установит цену на 22-летнего форварда.

При этом «Реал» хочет подписать и Мбаппе, и нападающего Эрлинга Холанда этим летом. Норвежец хочет сменить клуб, и является приоритетным вариантом для него.

Мадридский клуб уже ведет работу над организацией обеих сделок.