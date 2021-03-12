Мбаппе отказался от нового контракта с «ПСЖ» и хочет в «Реал». «Мадрид» намерен купить и его, и Холанда летом (Cuatro)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Испанский телеканал Cuatro утверждает, что футболист отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ» и намерен перейти в «Реал». Срок действующего соглашения форварда с парижанами истекает летом 2022 года.
Президент «Мадрида» Флорентино Перес не будет вести переговоры с Мбаппе, пока «ПСЖ» не установит цену на 22-летнего форварда.
При этом «Реал» хочет подписать и Мбаппе, и нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда этим летом. Норвежец хочет сменить клуб, и Ла Лига является приоритетным вариантом для него.
Мадридский клуб уже ведет работу над организацией обеих сделок.