Мбаппе отказался от нового контракта с «ПСЖ» и хочет в «Реал». «Мадрид» намерен купить и его, и Холанда летом (Cuatro)

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Испанский телеканал Cuatro утверждает, что футболист отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ» и намерен перейти в «Реал». Срок действующего соглашения форварда с парижанами истекает летом 2022 года.

Президент «Мадрида» Флорентино Перес не будет вести переговоры с Мбаппе, пока «ПСЖ» не установит цену на 22-летнего форварда. 

При этом «Реал» хочет подписать и Мбаппе, и нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда этим летом. Норвежец хочет сменить клуб, и Ла Лига является приоритетным вариантом для него.

Мадридский клуб уже ведет работу над организацией обеих сделок.

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