Григалава и Аджоев-младший угрожали тренерам ЦСКА «проломить головы» в подтрибунке после игры в Туле

После матча 1/4 финала Бетсити Кубка России между «Арсеналом» и (1:2) в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами армейцев, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Футболисты «Арсенала» и накинулись на тренеров ЦСКА.

«Они обещали им «проломить головы», – сказал источник. Конфликт вскоре был погашен, футболистов оттащили от тренеров.

Григалава вышел в стартовом составе , его заменили на 90-й минуте. Аджоев остался на скамейке запасных.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.