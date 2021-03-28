Григалава и Аджоев-младший угрожали тренерам ЦСКА «проломить головы» в подтрибунке после игры в Туле

После матча 1/4 финала Бетсити Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА (1:2) в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами армейцев, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Футболисты «Арсенала» Гия Григалава и Гурам Аджоев-младший накинулись на тренеров ЦСКА.
«Они обещали им «проломить головы», – сказал источник. Конфликт вскоре был погашен, футболистов оттащили от тренеров.
Григалава вышел в стартовом составе «Арсенала», его заменили на 90-й минуте. Аджоев остался на скамейке запасных.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.