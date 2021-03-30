Реванш Стерлинга и Яна откладывается до 2022 года. Американцу предстоит операция на позвоночнике

Чемпион UFC в легчайшем весе сообщил, что ему потребуется операция на позвоночнике.

Реванш с может быть отложен до 2022 года.

«Я малость поломался, всплыли проблемы десятилетней давности. С каждым лагерем все хуже и хуже. Сейчас уже пришло время, когда стоит провести операцию, у меня слабость в мышцах, и если не произойдет какого-нибудь чуда и я не смогу снова начать отжиматься и подтягиваться, то не знаю, как обойдусь без хирургов.

При одном из вариантов, которыми можно исправить мои проблемы, пройдет порядка девяти месяцев, прежде чем я смогу снова начать регулярно тренироваться на высоком уровне.

Другой вариант – замена межпозвонкового диска на искусственный. Несколько парней уже сталкивались с этим – Крис Уайдман, Эл Джоубан и Тристан Коннелли, кажется. Это займет всего три месяца, но прежде, чем планировать бой, врачам нужно будет осмотреть меня. По крайней мере, мне доктор сказал подождать от четырех с половиной до шести месяцев перед началом по-настоящему жестких тренировок. Этот вариант наиболее вероятен.

Мне уже через неделю после поединка предложили провести реванш 15 мая, когда я был… когда моя голова еще была не в этой вселенной. Но да, тогда я отказался от этого боя», – цитирует Стерлинга bloodandsweet.

Стерлинг про удар коленом в бою Джонсон – Мораеш: «Надеюсь, Мышонок в порядке. Я не согласен с этими правилами»

Ян – Стерлингу: «Какой же ты трус. Готов к реваншу?»