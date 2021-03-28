Игроки «Славии» не встали на колено перед матчем с «Арсеналом»

«Арсенал» и «Славия» играют в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Перед началом игры прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).
Футболисты «Арсенала» и судья встали на одно колено, однако футболисты «Славии» не поддержали этот жест и остались стоять.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции BT Sport
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