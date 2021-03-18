Карпин проиграл «Спартаку», 725-й гол Овечкина, Мусаев ушел из «Краснодара», СКА снова уступил ЦСКА и другие новости утра

1. В 24-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сломил «Ростов» (3:2) благодаря дублю Соболева, которого теперь в гонке бомбардиров опережает лишь дуэт из «Зенита». Даже очередной автогол Маслова не помешал москвичам победить в Ростове-на-Дону впервые с 2013 года.

ЦСКА в первом матче при Ивице Оличе одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1). 4 пенальти назначили в этой игре – это рекорд РПЛ.

2. ЦСКА дома переиграл СКА (2:0) во втором матче финала Западной конференции Кубка Гагарина и ведет в серии (2-0) перед переездом в Санкт-Петербург.

3. «Краснодар» подтвердил отставку Мурада Мусаева. 33-летний белорус Алексей Шпилевский из «Кайрата» – кандидат на вакантный пост.

4. Овечкин забил 725-й гол в НХЛ (до 5-го места в списке снайперов – 6 шайб) и 265-й в большинстве (до рекорда лиги – 9 шайб) и помог «Вашингтону» взять верх над «Нью-Джерси» (5:4), «Тампа» уступила «Детройту» (1:5) и другие результаты дня.

5. В 30-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома справился с «Брайтоном» (2:1) и продлил серию без поражений в АПЛ до 10 матчей. А «Тоттенхэм» на выезде поделил очки с «Ньюкаслом» (2:2).

6. Команда Бабикова и Латыпова победила в эстафете на чемпионате России по биатлону, команда Логинова и Гараничева – 5-я. Куклина выиграла масс-старт, Ушкина – 2-я, Сливко – 3-я.

7. НБА. «Бруклин» уступил «Чикаго», «Клипперс» разгромили «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

8. В 29-м туре чемпионата Испании «Севилья» дома была сильнее «Атлетико» (1:0). Команда Диего Симеоне позволила «Реалу» сократить отставание до 3 очков, а «Барселона» может подобраться к лидеру еще ближе. Еще случился скандал: защитник «Валенсии» Диакаби обвинил в расизме игрока «Кадиса» Калу, игру прерывали на 25 минут, команды уходили с поля, но все же доиграли.

9. 18-летний футболист «Знамени Труда» Никита Сидоров скончался во время матча. Предварительный диагноз – аневризма сосудов головного мозга.

10. Семиков выиграл масс-старт на 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, Шемякин – 2-й, Собакарев – 3-й. Большунова не было.

11. Призовой фонд командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии – 1 млн долларов. Победившая команда получит 200 тысяч.

12. Макгрегор представил дизайн чемпионского пояса своего имени. Конор хочет, чтобы в UFC появился новый титул.

13. Разыгрывающий Дрю Холидэй договорился с «Милуоки» о 4-летнем контракте на 160 млн долларов.

14. Монфис сделал Свитолиной предложение с кольцом за 700 тысяч евро. У француза и украинки все серьезно – теннисисты помолвлены.

Цитаты дня:

Вяльбе о конфликте с Губерниевым: «У нас с «Матч ТВ» вообще есть недопонимание. Мы должны просить, чтобы нас показывали – отсюда вся неразбериха»

Американский журналист: «Тутберидзе и «Самбо-70» стали частью российского национализма. Сказать что-то против Этери – значит пойти против этого»

Анфиса Резцова: «Большунова распиарили, звездная болезнь скоро захлестнет достоинство. Каждый юниор может с ним биться»

Станислав Черчесов: «У сборной России дзюбозависимость, у «Барсы» – мессизависимость. Команда всегда зависит от лидера»

Валерий Карпин: «Что Соболев сделал? Рикошет – забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще?»

Александр Емельяненко о новом клипе Моргенштерна: «Когда мозгов нет, и не такое снимешь»