4 пенальти в матче ЦСКА и «Тамбова» – рекорд РПЛ. Команды забили три, работал Мешков

ЦСКА обыграл «Тамбов» (2:1) в 24-м туре чемпионата России.

Главный арбитр назначил в этой игре четыре пенальти: три – в ворота «Тамбова», один – в ворота ЦСКА. Данный показатель является рекордным в истории .

У армейцев с точки забили полузащитник и форвард Саломон Рондон. Также Влашич не сумел реализовать третий пенальти клуба.

В составе «Тамбова» гол с одиннадцатиметровой отметки забил нападающий .

ЦСКА в первом матче при Оличе одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) благодаря голам с пенальти