4 пенальти в матче ЦСКА и «Тамбова» – рекорд РПЛ. Команды забили три, работал Мешков

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ЦСКА обыграл «Тамбов» (2:1) в 24-м туре чемпионата России.

Главный арбитр Виталий Мешков назначил в этой игре четыре пенальти: три – в ворота «Тамбова», один – в ворота ЦСКА. Данный показатель является рекордным в истории РПЛ.

У армейцев с точки забили полузащитник Никола Влашич и форвард Саломон Рондон. Также Влашич не сумел реализовать третий пенальти клуба.

В составе «Тамбова» гол с одиннадцатиметровой отметки забил нападающий Артем Архипов.

ЦСКА в первом матче при Оличе одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) благодаря голам с пенальти

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