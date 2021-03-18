4 пенальти в матче ЦСКА и «Тамбова» – рекорд РПЛ. Команды забили три, работал Мешков

ЦСКА обыграл «Тамбов» (2:1) в 24-м туре чемпионата России.
Главный арбитр Виталий Мешков назначил в этой игре четыре пенальти: три – в ворота «Тамбова», один – в ворота ЦСКА. Данный показатель является рекордным в истории РПЛ.
У армейцев с точки забили полузащитник Никола Влашич и форвард Саломон Рондон. Также Влашич не сумел реализовать третий пенальти клуба.
В составе «Тамбова» гол с одиннадцатиметровой отметки забил нападающий Артем Архипов.
ЦСКА в первом матче при Оличе одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) благодаря голам с пенальти