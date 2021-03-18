«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева

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«Краснодар» объявил, что принял заявление главного тренера Мурада Мусаева об отставке.

«После матча с «Ахматом» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни.

Под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали РПЛ и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

ФК «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в сообщении клуба.

Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». Он возглавил основную команду в 2018 году.

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