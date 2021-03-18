«МЮ» не проигрывает в АПЛ 10 матчей подряд: 5 побед, 5 ничьих

одержал волевую победу над в матче 30-го тура чемпионата Англии (2:1).

Команда Оле-Гуннара Сульшера пропустила на 13-й минуте после удара , но во втором тайме сравнял счет, а на 83-й минуте забил победный гол.

«МЮ» продлил серию без поражений в Премьер-лиге до 10 матчей: пять побед и пять ничьих.

В следующем туре 11 апреля «Юнайтед» сыграет с .

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место, набрав в 30 матчах 60 очков. Отставание от лидирующего – 14 очков, «горожане» провели на игру больше.