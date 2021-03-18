«МЮ» не проигрывает в АПЛ 10 матчей подряд: 5 побед, 5 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Брайтон Маркус Рэшфорд Мэйсон Гринвуд Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брайтоном» в матче 30-го тура чемпионата Англии (2:1).

Команда Оле-Гуннара Сульшера пропустила на 13-й минуте после удара Дэнни Уэлбека, но во втором тайме Маркус Рэшфорд сравнял счет, а на 83-й минуте Мэйсон Гринвуд забил победный гол.

«МЮ» продлил серию без поражений в Премьер-лиге до 10 матчей: пять побед и пять ничьих.

В следующем туре 11 апреля «Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом».

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место, набрав в 30 матчах 60 очков. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» – 14 очков, «горожане» провели на игру больше.

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