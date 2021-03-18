Валерий Карпин: «Что Соболев сделал? Рикошет – забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще?»

Главный тренер «Ростова» высказался после матча со «Спартаком» (2:3) в 24-м туре , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Довольны игрой?

– В целом да. К чему готовились – делали. Обидно проигрывать, еще и когда залетают такие голы. Ребята молодцы, могу поблагодарить.

– Когда был ключевой момент матча? После гола Соболева во втором тайме?

– Нет, это было до этого. Минут на 10 отдали инициативу.

– Показалось, что во втором тайме команда не выдержала темп, который задала в первом тайме. Это проблема?

– Если вам показалось, то может быть. Мне так не показалось. Выдержали 90 минут. Начали терять мячи на своей половине поля, где-то недорабатывали – в этом была проблема.

– Соболев забил два мяча. У не было защитников центральных? Или дело не в этом?

– Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет – забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще? Что-то видели еще?

– Впереди шесть туров. Что на кону для команды?

– Борьба до конца. Хотим оказаться как можно выше. Главное – не терять очки.

– «Спартак» чем-то удивил?

– Когда готовились, отметили, что они играют невычурно.

– Почему, когда повели в счете, не удержали хотя бы до перерыва?

– Потому что пропустили гол.

– «Спартак» первого круга, где было вялое катание мяча по полю, и сегодняшний «Спартак» – разные команды? Что изменилось?

– Стали играть чуть по-другому, в более простой футбол.

– Вы сдержали Промеса, но не смогли Соболева. Акцент делали на Квинси?

– Акцент делался на всем .

– Хасимото справился с первой игрой для себя в году?

– Понятно, что не готов на 100%. Те минуты, которые отыграл в первом тайме, – достойно. Во втором подустал, поле было мягкое. Вернулся – уже хорошо.

– «Ростов» получил несколько острых атак после своих угловых. Невнимательность или неправильное расположение при стандартах?

– Не помню, когда пропускали из-за этого. Сегодня был всему виной рикошет.

– Почему сегодня играл Алеэсами, а не Хаджикадунич?

– Потому что он более свежий, – заявил Карпин.

Соболев забил 11-й и 12-й голы в РПЛ. Больше лишь у Дзюбы и Азмуна