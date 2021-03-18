ЦСКА в первом матче при Оличе одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) благодаря голам с пенальти

В 24-м туре РПЛ ЦСКА на выезде победил «Тамбов» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Все три гола были забиты с пенальти, отличились Артем Архипов, Никола Влашич и Хосе Саломон Рондон.
Влашич также не реализовал четвертый пенальти в этой игре, назначенный арбитром Виталием Мешковым.
Таким образом, новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич начал работу в московском клубе с волевой победы.
Армейцы, набрав 43 очка, занимают четвертое место. «Тамбов», не выигрывающий 13 матчей подряд в Премьер-лиге, замыкает таблицу с 13 очками.
- Дата проведения
- 4 апреля, 16.30, «Мордовия Арена»
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Тамбов –
Сычев, Кайков, Шахов, Денисов, Карапузов, Терехов (Дроздов, 67), Бавин, Карп (Аванесян, 88), Алиев, Климов (Чабанов, 88), Архипов.
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ЦСКА –
Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон (Карпов, 70), Дивеев, Сигурдссон, Бохинен (Обляков, 89), Марадишвили, Влашич, Эджуке, Рондон (Чалов, 75).