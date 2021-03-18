ЦСКА в первом матче при Оличе одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) благодаря голам с пенальти

В 24-м туре РПЛ ЦСКА на выезде победил (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все три гола были забиты с пенальти, отличились , и .

Влашич также не реализовал четвертый пенальти в этой игре, назначенный арбитром Виталием Мешковым.

Таким образом, новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич начал работу в московском клубе с волевой победы.

Армейцы, набрав 43 очка, занимают четвертое место. «Тамбов», не выигрывающий 13 матчей подряд в Премьер-лиге, замыкает таблицу с 13 очками.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ