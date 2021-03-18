ЦСКА в первом матче при Оличе одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) благодаря голам с пенальти

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ивица Олич Sports.ru Хосе Саломон Рондон Тамбов Никола Влашич Артем Архипов Футбол

В 24-м туре РПЛ ЦСКА на выезде победил «Тамбов» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все три гола были забиты с пенальти, отличились Артем Архипов, Никола Влашич и Хосе Саломон Рондон

Влашич также не реализовал четвертый пенальти в этой игре, назначенный арбитром Виталием Мешковым.

Таким образом, новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич начал работу в московском клубе с волевой победы.

Армейцы, набрав 43 очка, занимают четвертое место. «Тамбов», не выигрывающий 13 матчей подряд в Премьер-лиге, замыкает таблицу с 13 очками.

Тамбов – ЦСКА 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
4 апреля, 16.30, «Мордовия Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16, пенальти Архипов, 1:1 – 26, пенальти Влашич, 1:2 – 52, пенальти Рондон.
ТамбовСычев, Кайков, Шахов, Денисов, Карапузов, Терехов (Дроздов, 67), Бавин, Карп (Аванесян, 88), Алиев, Климов (Чабанов, 88), Архипов.
ЦСКААкинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон (Карпов, 70), Дивеев, Сигурдссон, Бохинен (Обляков, 89), Марадишвили, Влашич, Эджуке, Рондон (Чалов, 75).
Предупреждения:
Карапузов (7), Климов (17), Карп (45), Бавин (52), Бохинен (54), Архипов (63).

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