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    НБА. «Бруклин» против «Чикаго», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи

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    В воскресенье, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

    В первой встрече игрового дня «Бруклин» Ирвинга и Хардена в гостях сыграет с «Чикаго» Лавина и Вучевича. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

    Чуть позже в дерби Лос-Анджелеса «Клипперс» встретятся с «Лейкерс». «Голден Стэйт» Стефена Карри на выезде будет противостоять «Атланте» Трэя Янга.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Чикаго – Бруклин
    Дата проведения
    4 апреля, 21.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Лейкерс
    Дата проведения
    4 апреля, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Шарлотт
    Дата проведения
    5 апреля, 01.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Мемфис
    Дата проведения
    5 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Голден Стэйт
    Дата проведения
    5 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Новый Орлеан
    Дата проведения
    5 апреля, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Орландо
    Дата проведения
    5 апреля, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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