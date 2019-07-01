НБА. «Бруклин» против «Чикаго», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи

В воскресенье, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

В первой встрече игрового дня Ирвинга и Хардена в гостях сыграет с Лавина и Вучевича. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Чуть позже в дерби Лос-Анджелеса встретятся с . Стефена Карри на выезде будет противостоять «Атланте» Трэя Янга.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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