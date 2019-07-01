НБА. «Бруклин» против «Чикаго», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи

В воскресенье, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.
В первой встрече игрового дня «Бруклин» Ирвинга и Хардена в гостях сыграет с «Чикаго» Лавина и Вучевича. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.
Чуть позже в дерби Лос-Анджелеса «Клипперс» встретятся с «Лейкерс». «Голден Стэйт» Стефена Карри на выезде будет противостоять «Атланте» Трэя Янга.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.00, «United Center»
- Дата проведения
- 4 апреля, 22.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 01.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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