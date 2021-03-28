Овечкин забил 725-й гол в НХЛ. До Дионна – 6 шайб

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче НХЛ с «Нью-Джерси» (3:1, второй период).

Шайба стала для него 725-й в чемпионатах НХЛ.

На данный момент Овечкин занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым Марселем Дионном (731 гол), Овечкину осталось забросить 6 шайб. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

В текущем сезоне на счету Овечкина 32 (18+14) очков в 34 матчах. В трех последних играх он не забивал. Статистику игрока смотрите здесь.

 

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