Овечкин забил 725-й гол в НХЛ. До Дионна – 6 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче НХЛ с «Нью-Джерси» (3:1, второй период).
Шайба стала для него 725-й в чемпионатах НХЛ.
На данный момент Овечкин занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
Чтобы сравняться с идущим пятым Марселем Дионном (731 гол), Овечкину осталось забросить 6 шайб. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).
В текущем сезоне на счету Овечкина 32 (18+14) очков в 34 матчах. В трех последних играх он не забивал. Статистику игрока смотрите здесь.